Еврокомиссия предложила ввести "климатические" пошлины на импорт в ЕС ряда товаров

Еврокомиссия опубликовала план действий по экологической перестройке экономики Евросоюза. В документе предполагается введение "климатических" таможенных пошлин на ряд товаров, импортируемых ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на план действий по достижению климатически нейтральной экономики в ЕС к 2050 году
Документ предусматривает новые подходы в политике ЕС по сокращению выбросов парниковых газов. В частности, планируется значительное расширение и ужесточение системы торговли углеродными квотами, применение экологических тарифов на импорт, массовая высадка лесов и создание финансовых инструментов на сумму более 100 млрд евро для снижения социального ущерба от этих и других мер.
Для введения этого плана Еврокомиссии в действие он должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС.
Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, эти меры должны позволить сократить выбросы парникового газа в Евросоюзе к 2030 году как минимум на 55% по сравнению с уровнями 1990-го.
"Экономия ископаемого топлива достигла своего предела. Мы хотим оставить следующему поколению здоровую планету, а также хорошие рабочие места и рост, который не вредит нашей природе. Европейский зеленый курс - это наша стратегия роста, направленная на декарбонизацию экономики", - добавила она.
Напомним, в марте 2021 года Европарламент поддержал механизм углеродного налога на границе. По мнению главы комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации, директора GMK Center Станислава Зинченко, это создает риски для украинского экспорта.