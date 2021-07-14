Єврокомісія запропонувала ввести "кліматичні" мита на імпорт до ЄС низки товарів

Документ передбачає нові підходи в політиці ЄС щодо скорочення викидів парникових газів. Зокрема, планується значне розширення і посилення системи торгівлі вуглецевими квотами, застосування екологічних тарифів на імпорт, масова висадка лісів і створення фінансових інструментів на суму понад 100 млрд євро для зниження соціального збитку від цих та інших заходів.

Пропозиції Єврокомісії передбачає наступні заходи:

заборона з 2035 року на випуск в Євросоюзі автомобілів на традиційному паливі;

введення на першому етапі "кліматичних" митних зборів на імпорт до Євросоюзу сталі, алюмінію та цементу;

введення прогресивних кліматичних тарифів для повітряного і морського транспорту;

розширення системи торгівлі вуглецевими квотами на літаки і морські судна.

Для введення цього плану Єврокомісії в дію він повинен бути затверджений Європарламентом і Радою ЄС.

Як зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, ці заходи повинні дозволити скоротити викиди парникового газу в Євросоюзі до 2030 року як мінімум на 55% в порівнянні з Рівнями 1990-го.

"Економія викопного палива досягла своєї межі. Ми хочемо залишити наступному поколінню здорову планету, а також хороші робочі місця і зростання, яке не шкодить нашій природі. Європейський зелений курс - це наша стратегія зростання, спрямована на декарбонізацію економіки", - додала вона.