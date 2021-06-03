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Еврокомиссия предложила ввести единые цифровые ID для онлайн-сервисов ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейская комиссия предложила ввести единые добровольные цифровые идентификаторы (ID) для всех онлайн-сервисов ЕС. С его помощью жители Евросоюза смогут намного проще подтвердить свою личность.

Об этом Еврокомиссия сообщила в своем Twitter.

"63% граждан ЕС хотят иметь единый безопасный цифровой идентификатор для всех онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы таких цифровых ID смогут подтвердить свою личность и обмениваться электронными документами через свои специальные онлайн-кошельки.

К посту Еврокомиссии прикреплена ссылка, которая ведет на пресс-релиз обсуждения единого цифрового ID. В нем подчеркивается, что сегодня предложен фундамент для европейской цифровой идентификации.

Эти цифровые идентификаторы позволят получить доступ к онлайн-сервисам с помощью национального ID, который будет признаваться по всей Европе. "Использование кошелька всегда будет по выбору пользователя", - отметили в Еврокомиссии.

С помощью такого ID можно будет, например, не только обратиться в государственные органы, но и зарегистрироваться на авиарейс, арендовать жилье или автомобиль, открыть банковский счет.

Еврокомиссия предлагает странам ЕС до сентября 2022 года создать общую базу и разработать стандарты работы таких цифровых ID.

Напомним, в апреле Министерство цифровой трансформации рекомендовало украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, уточнили в ведомстве.

Отметим, с 3 июня в Евросоюзе вступили в силу новые правила ввоза наличных. Это сделано в рамках усилий Брюсселя по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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