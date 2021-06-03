Еврокомиссия предложила ввести единые цифровые ID для онлайн-сервисов ЕС

"63% граждан ЕС хотят иметь единый безопасный цифровой идентификатор для всех онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы таких цифровых ID смогут подтвердить свою личность и обмениваться электронными документами через свои специальные онлайн-кошельки.

К посту Еврокомиссии прикреплена ссылка, которая ведет на пресс-релиз обсуждения единого цифрового ID. В нем подчеркивается, что сегодня предложен фундамент для европейской цифровой идентификации.

Эти цифровые идентификаторы позволят получить доступ к онлайн-сервисам с помощью национального ID, который будет признаваться по всей Европе. "Использование кошелька всегда будет по выбору пользователя", - отметили в Еврокомиссии.

С помощью такого ID можно будет, например, не только обратиться в государственные органы, но и зарегистрироваться на авиарейс, арендовать жилье или автомобиль, открыть банковский счет.

Еврокомиссия предлагает странам ЕС до сентября 2022 года создать общую базу и разработать стандарты работы таких цифровых ID.