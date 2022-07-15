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Еврокомиссия предложила продлить санкции против России до 2023

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - отметила она.

Напомним, в эти дни Европейский союз работает над согласованием седьмого пакета санкций против России. Как ожидается, в него войдет запрет на импорт российского золота и на экспорт товаров двойного назначений.

Кроме того, планируется скорректировать действующие ограничения, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия из РФ.

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