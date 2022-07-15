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ЕС скорректирует экспорт продовольствия России в новом пакете санкций, - Reuters

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Пятница 15 июля 2022 12:03
ЕС скорректирует экспорт продовольствия России в новом пакете санкций, - Reuters Фото: ЕС скорректирует экспорт продовольствия России в новом пакете санкций (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В седьмом пакете санкций Европейская комиссия планирует скорректировать действующие ограничения против России, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из источников издания назвал новый пакет санкций "шестым с половиной" из-за его небольших масштабов по сравнению с предыдущими ограничениями, которые ударили по российской нефти и углю.

Отмечается, что новые санкции ударят по импорту российского золота через третьи страны, однако подробности на этот счет пока не раскрываются.

Также Брюссель усилит действующие ограничения, введя новые санкции на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая химикаты и технику.

По словам трех чиновников, отказавшихся называть свои имени, в седьмой пакет войдут новые близкие к Кремлю физические и юридические лица.

В то же время комиссия внесет некоторые изменения в действующие ограничения, чтобы убедиться в том, что они не ударят по экспорту продовольствия и зерна из России. Согласно этому шагу, российским судам уже разрешено заходить в порты ЕС, если они транспортируют пищевые продукты или же лекарства.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет санкций уже на следующей неделе, чтобы окончательно утвердить его.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно послы стран Европейского союза начали обсуждать седьмой пакет санкций против России.

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