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Єврокомісія запропонувала план незалежності Європи від російського газу

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Вівторок 08 березня 2022 18:27
Єврокомісія запропонувала план незалежності Європи від російського газу Фото: Єврокомісія запропонувала план незалежності Європи від російського газу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська комісія запропонувала план щодо забезпечення незалежності Європи від російського палива, у тому числі й газу. Він допоможе знизити попит на дві третини вже до кінця поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Протягом останніх місяців Європа стикається із зростанням цін на енергоносії, однак невизначеність із постачанням лише посилює цю проблему. План полягає в диверсифікації постачання газу, впровадженні відновлюваних джерел та його заміни у опалені та виробництві електроенергії.

"Ми маємо стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який явно загрожує нам. Ми маємо діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії, диверсифікувати наші поставки газу на наступну зиму і прискорити перехід на чисту енергію", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Також план підтримав й виконавчий віцепрезидент з європейської програми "Зелений курс" Франс Тіммерманс. За його словами Європа повинна усунути свої вразливості й швидше стати незалежною у виборі енергії.

"Війна Путіна в Україні демонструє терміновість прискорення нашого переходу на чисту енергію", - додав Тіммерманс.

Як відзначив комісар з енергетики Кадрі Сімсон, вторгнення Росії в Україну лише довело ціни на енергоносії до безпрецедентного рівня.

"Тому Комісія запропонує, щоб до 1 жовтня газові сховища в ЄС були заповнені як мінімум на 90%. Ми також намітили заходи щодо регулювання цін, державної допомоги та оподаткування, щоб захистити європейські домогосподарства та бізнес від впливу високих цін", - відзначив Сімсон.

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