Еврокомиссия предлагает заморозить около 7,5 млрд евро выплат для Венгрии

Комиссия предлагает заморозить до 65% выплат по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС. Причиной такого решение являются нарушения принципов верховенства права.

Свои предложения Комиссия передала Евросовету, который в течение месяца должен принять окончательное решение. Для этого нужно большинство голосов стран-членов.

Стоит отметить, что Венгрия стала первой страной Европейского союза, которую проверили по новым правилам, позволяющими ЕС наказывать членов за создание финансовых рисков.

Еврокомиссия с апреля 2022 года искала нарушения верховенства права, в том числе случаи коррупции, за более чем десятилетний период пребывания премьера Венгрии Виктора Орбана у власти. В конце августа она направила свой отчет Будапешту.

Венгрия обязалась исправить ситуацию и проинформировать Комиссию о выполнении ключевых шагов по реализации к 19 ноября.