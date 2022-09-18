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Єврокомісія пропонує заморозити близько 7,5 млрд євро виплат для Угорщини

Фото: Угорщину можуть позбавити виплат від ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія пропонує значно урізати фінансування Угорщини. Йдеться про суму близько 7,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Єврокомісії.

Комісія пропонує заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС. Причиною такого рішення є порушення принципів верховенства права.

Свої пропозиції Комісія передала Єврораді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. Для цього потрібна більшість голосів країн-членів.

Варто зазначити, що Угорщина стала першою країною Європейського союзу, яку перевірили за новими правилами, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків.

Єврокомісія з квітня 2022 року шукала порушення верховенства права, у тому числі випадки корупції, за більш як десятирічний період перебування прем'єра Угорщини Віктора Орбана при владі. Наприкінці серпня вона надіслала свій звіт Будапешту.

Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію та поінформувати Комісію про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщину можуть позбавити виплат від ЄС через корупцію в уряді Орбана.

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