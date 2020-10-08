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Еврокомиссия подписала соглашение на поставку первого препарата от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Европейская комиссия подписала контракт с американским производителем лекарств Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения препаратом от коронавируса Remdesivir. Также договор предусматривает увеличение этого числа еще на 500 тысяч курсов в случае необходимости.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в совместных закупках принимают участие 36 стран, включая все страны ЕС, страны ЕЭЗ, Великобританию, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов (Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния).

"Сегодня мы обеспечиваем доступ к Remdesivir для лечения до 500 тысяч пациентов. С помощью наших совместных закупок ЕС мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Отмечается, что подписание этого контракта о совместных закупках следует за контрактом Комиссии с Gilead на обеспечение 33 380 курсов лечения Veklury, которые с августа были распределены по ЕС и Великобритании.

Напомним, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет информацию о серьезном побочном эффекте препарата Remdesivir.

Также РБК-Украина ранее писало, что фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса COVID-19.

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