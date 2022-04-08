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Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС летом

Фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на вступление представят Евросовету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее... Наша цель - представить заявку Украины Раде этим летом", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии, глава европейской дипломатии и премьер-министр Словакии прибыли в Киев.

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