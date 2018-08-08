Єврокомісія оцінить наслідки нових санкцій США проти Росії для ЄС

У Євросоюзі звернули увагу на поданий в американський Сенат законопроект з новими антиросійськими санкціями

Європейська комісія має намір оцінити наслідки для Євросоюзу від запровадження нових санкцій проти Росії, запропонованих 2 серпня американськими сенаторами. Про це повідомила прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич, передає РБК.

Косьянчич розповіла, що в ЄС "звернули увагу на внесений до сенату США законопроект, що пропонує запровадити нові санкції проти Росії" і Брюссель розпочав аналіз можливих наслідків заходів, містяться у проекті, для Європейського союзу.

Зазначимо, сенатори США 2 серпня представили новий пакет санкцій проти Росії. Законопроект передбачає як персональні санкції, так і обмеження на інвестиції в енергетику.

Зокрема законопроект під назвою "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKAA) пропонує заблокувати операції російських держбанків з американськими інституціями, а також запровадити санкції проти російського держборгу і підвищити ефективність виконання існуючих обмежувальних заходів, передбачених законопроектом "Про протистояння противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA)

Нагадаємо, 8 серпня Державний департамент США ухвалив рішення про запровадження нових санкцій проти Росії через справу Скрипалів, вони набудуть чинності 22 серпня 2018 року.