Єврокомісія оцінить наслідки нових санкцій США проти Росії для ЄС

Новини Політика 08.08.2018 - 23:09
Фото: Євросоюз (twitter.com/EU_Commission)
Фото: Євросоюз (twitter.com/EU_Commission)

У Євросоюзі звернули увагу на поданий в американський Сенат законопроект з новими антиросійськими санкціями

Європейська комісія має намір оцінити наслідки для Євросоюзу від запровадження нових санкцій проти Росії, запропонованих 2 серпня американськими сенаторами. Про це повідомила прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич, передає РБК.

Косьянчич розповіла, що в ЄС "звернули увагу на внесений до сенату США законопроект, що пропонує запровадити нові санкції проти Росії" і Брюссель розпочав аналіз можливих наслідків заходів, містяться у проекті, для Європейського союзу.

Зазначимо, сенатори США 2 серпня представили новий пакет санкцій проти Росії. Законопроект передбачає як персональні санкції, так і обмеження на інвестиції в енергетику.

Зокрема законопроект під назвою "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DASKAA) пропонує заблокувати операції російських держбанків з американськими інституціями, а також запровадити санкції проти російського держборгу і підвищити ефективність виконання існуючих обмежувальних заходів, передбачених законопроектом "Про протистояння противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA)

Нагадаємо, 8 серпня Державний департамент США ухвалив рішення про запровадження нових санкцій проти Росії через справу Скрипалів, вони набудуть чинності 22 серпня 2018 року.

Європейські компанії зможуть захиститися від санкцій США проти Ірану Євросоюз ввів санкції проти компаній РФ за будівництво Кримського моста
Теги:  Евросоюз,  Санкції проти Росії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС