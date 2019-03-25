ru
ua

Еврокомиссия оштрафовала Nike


Компанию оштрафовали на 12,5 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Nike на 12,5 млн евро (14,1 млн долларов) за запрет мерчендайзинговых фирмам проводить трансграничные продажи лицензионной продукции в странах Европейского экономического пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

В июне 2017 года ЕК начала расследование в отношении нарушения рыночных правил лицензирования и распространения товаров Nike, в частности относительно ограничения трансграничной и онлайн-продажи лицензионных мерчендайзинговых товаров на общем рынке ЕС.

Таким образом, Еврокомиссия пришла к выводу, что такая практика нарушает правила конкуренции ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что компания специализируется на разработке и производстве спортивной обуви и одежды, включая изготовление комплектов для футбольных клубов и спортивных федераций, где используется фирменный знак компании.

Другие категории товаров, содержащих названия клубов, которые не имеют фирменной отметки, подпадают под категорию лицензионных мерчендайзинговых товаров, в отношении которых компания действует как лицензионная организация в контексте соблюдения прав интеллектуальной собственности. В соответствии с политикой компании торговля такими товарами была ограничена, что, по заключению ЕК, является нарушением правил рынка, которое негативно повлияло на права европейских потребителей свободно покупать спортивные товары с символикой спортивных клубов.

Напомним, Европейская комиссия 20 марта наложила штраф в 1,49 млрд евро на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо"
Читать все новости