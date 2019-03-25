Еврокомиссия оштрафовала Nike

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Nike на 12,5 млн евро (14,1 млн долларов) за запрет мерчендайзинговых фирмам проводить трансграничные продажи лицензионной продукции в странах Европейского экономического пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

В июне 2017 года ЕК начала расследование в отношении нарушения рыночных правил лицензирования и распространения товаров Nike, в частности относительно ограничения трансграничной и онлайн-продажи лицензионных мерчендайзинговых товаров на общем рынке ЕС.

Таким образом, Еврокомиссия пришла к выводу, что такая практика нарушает правила конкуренции ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что компания специализируется на разработке и производстве спортивной обуви и одежды, включая изготовление комплектов для футбольных клубов и спортивных федераций, где используется фирменный знак компании.

Другие категории товаров, содержащих названия клубов, которые не имеют фирменной отметки, подпадают под категорию лицензионных мерчендайзинговых товаров, в отношении которых компания действует как лицензионная организация в контексте соблюдения прав интеллектуальной собственности. В соответствии с политикой компании торговля такими товарами была ограничена, что, по заключению ЕК, является нарушением правил рынка, которое негативно повлияло на права европейских потребителей свободно покупать спортивные товары с символикой спортивных клубов.

Напомним, Европейская комиссия 20 марта наложила штраф в 1,49 млрд евро на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.