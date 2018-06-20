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Євросоюз затвердив заходи у відповідь на мита США

НовиниЕкономіка    20.06.2018 - 14:21
Фото: засідання Єврокомісії (flickr.com)
Фото: засідання Єврокомісії (flickr.com)

Додаткові імпортні мита почнуть діяти з 22 червня

Європейська Комісія сьогодні, 20 червня, прийняла постанову про введення додаткових 25% мита на імпорт з США у відповідь на аналогічно е рішення американської адміністрації. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Європейська комісія сьогодні схвалила ведення заходів щодо збалансування в ЄС у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній. Ці заходи будуть негайно націлені на перелік продуктів вартістю 2,8 млрд євро і вступлять в силу в п'ятницю, 22 червня", - йдеться в повідомленні.

Список імпорту США, який тепер зіткнеться з додатковим митом на кордоні ЄС, включає сталь та алюмінієві вироби, сільськогосподарські товари і комбінацію різних інших продуктів. Застосовуючи ці обов'язки, ЄС здійснює свої права згідно з правилами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Ми не хотіли бути в цьому положенні. Однак одностороннє і необгрунтоване рішення США ввести тарифи на сталь і алюміній в ЄС означає, що у нас немає іншого вибору. Міжнародна торгівля, яку ми розробили протягом багатьох років, спільно з нашими американськими партнерами, не може бути порушена без реакції з нашого боку. Наша відповідь розмірний, пропорційний і повністю відповідає правилам СОТ. Зрозуміло, якщо США скасує свої тарифи, наші заходи також будуть усунені", - заявила комісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем.

ЄС перебалансирует двосторонню торгівлю з США, беручи за основу вартість експорту сталі та алюмінію, на які впливають заходів США. Вони складають 6,4 млрд євро. З цієї суми ЄС негайно перебалансирует експорт у розмірі 2,8 млрд євро. Залишилася ребалансування в торгівлі на суму 3,6 млрд євро буде проходити на більш пізньому етапі - через три роки або після позитивного висновку врегулювання спорів СОТ, якщо це відбудеться раніше.

Ребалансирующие заходи ЄС будуть ефективні до тих пір, поки будуть прийняті заходи США згідно з Угодою СОТ про гарантії та законодавством ЄС.

Список продуктів такий же, як і в попередньому рішенні від 16 травня, а також 18 травня в повідомленні СОТ.

Нагадаємо, країни Євросоюзу в четвер, 14 червня, одноголосно схвалили введення імпортних мит в размеме 25% як контрзаходи проти рішення Сполучених Штатів Америки (США).

Фондові ринки Європи пішли на зниження на тлі введення взаємних мит США і Китаєм Китай закликає США утриматися від погроз ввести додаткові мита
Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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