Еврокомиссия одобрила проект соглашения об открытом небе с Украиной

"Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением предусмотрено увеличения количества рейсов, расширение географии. Кроме того, благодаря соглашению откроются новые возможности для граждан и бизнеса.

"Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - говорится в сообщении.