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Еврокомиссия одобрила проект соглашения об открытом небе с Украиной

Автор: Лера Полищук

В четверг, 8 апреля, Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС, а также государствами-членами Евросоюза. Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в Европейском союзе в Facebook.

"Заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением предусмотрено увеличения количества рейсов, расширение географии. Кроме того, благодаря соглашению откроются новые возможности для граждан и бизнеса.

"Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины", - говорится в сообщении.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.

Кроме того, правительство Украины еще в 2015 году приняло решение о начале переговоров с другими странами об "открытии неба" на уровне двусторонних соглашений.

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