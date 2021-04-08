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Єврокомісія схвалила проект угоди про відкрите небо з Україною

Автор: Лера Полищук

У четвер, 8 квітня, Європейська комісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, а також державами-членами Євросоюзу. Наступний крок - внесення проекту на розгляд Ради ЄС і його остаточне схвалення.

Про це повідомила прес-служба представництва України в Європейському союзі в Facebook.

"Укладення цієї угоди сприятиме створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних і надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що угодою передбачено збільшення кількості рейсів, розширення географії. Крім того, завдяки угоді відкриються нові можливості для громадян і бізнесу.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України та держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну галузь України", - йдеться в повідомленні.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною і ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак після підписання документа відтермінували.

Крім того, уряд України ще у 2015 році прийняло рішення про початок переговорів з іншими країнами про "відкриття неба" на рівні двосторонніх угод.

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