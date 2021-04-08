Єврокомісія схвалила проект угоди про відкрите небо з Україною

"Укладення цієї угоди сприятиме створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних і надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що угодою передбачено збільшення кількості рейсів, розширення географії. Крім того, завдяки угоді відкриються нові можливості для громадян і бізнесу.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України та держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну галузь України", - йдеться в повідомленні.