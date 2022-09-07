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Еврокомиссия намерена ввести лимит цен на электроэнергию, - FT

Фото: Еврокомиссия намерена ввести лимит цен на электроэнергию (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия работает над ограничением цены на электроэнергию, вырабатываемую негазифицированными производителями электроэнергии, в размере 200 евро за мегаватт/час в рамках усилий по преодолению энергетического кризиса в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Европейская комиссия заявила, что она рекомендует государствам-членам ограничить цену на электроэнергию от таких производителей, как ветряные электростанции, атомные и угольные электростанции, цена которых зависит от высокой цены на газ, на уровне 200 евро за мегаватт/час.

Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, являющаяся региональным эталоном, превышает 450 евро за мегаватт/час. Оптовые цены на электроэнергию резко выросли, потому что они привязаны к цене на газ, независимо от того, производится ли электроэнергия на газе или другим способом.

"Такой лимит будет имитировать рыночные результаты, которые можно было бы ожидать, если бы глобальные цепочки поставок функционировали нормально и не подвергались вооружению энергией через перебои в поставках газа", - заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что лимит должен быть достаточно высоким, чтобы не препятствовать будущим инвестициям в технологии, не связанные с производством газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пиковых цен.

Европа столкнулась с сокращением поставок природного газа из России, которая развязала войну против Украины. Предложения будут обсуждаться дипломатами из 27 стран-членов ЕС в среду, 7 сентября, перед экстренной встречей министров энергетики, которое состоится уже 9 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что США попытаются в ближайшие недели с союзниками определить лимит цены на нефть из РФ.

Кроме того, у Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

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ЭлектроэнергияЕврокомиссия