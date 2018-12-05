Еврокомиссия намерена усилить глобальную роль евро в мире

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В ЕС хотят расширить использование евро в торговле энергоресурсами, сырьем и аграрной продукцией

Еврокомиссия предложила дальнейшие шаги по усилению роли единой европейской валюты в меняющемся мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой план, обнародованный на сайте Еврокомиссии.

Предложения касаются расширения роли евро в расчетах за энергоресурсы (нефть, нефтепродукты и газ), сырье (металлы и полезные ископаемые) и аграрную продукцию, а также на транспорте и в промышленности.

Как отмечается в релизе, несмотря на то, что европейские компании являются как крупными покупателями, так и крупными производителями, они по-прежнему используют для расчетов доллар на ключевых стратегических рынках, а часто даже между собой. Из-за этого они валютные риски и политические риски, которые непосредственно влияют на сделки в долларах.

"Более широкое глобальное использование евро снизит издержки и риски для европейского бизнеса, а также снизит процентные ставки, которые платят домашние хозяйства", - говорится в документе.

В Еврокомиссии также отмечают, что усиление роли евро будет способствовать цели создания Энергетического союза, который обеспечит безопасность стран ЕС.

Как отметил еврокомиссар по вопросам по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, "евро - молодая, но успешная валюта". "Пришло время для дальнейшего развития его глобальной роли. Евро должен отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны и поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок", - добавил он.

Напомним, 4 декабря министры финансов стран еврозоны в ходе переговоров в Брюсселе достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Как сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего, реформирование будет касаться, в частности, бюджета по плану Франции и Германии. Единый бюджет еврозоны планируется сформировать в 2021 году. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.