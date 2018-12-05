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Єврокомісія має намір посилити глобальну роль євро у світі

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 16:34
Єврокомісія має намір посилити глобальну роль євро у світі
Фото: колаж (Paxabay)

В ЄС хочуть розширити використання євро у торгівлі енергоресурсами, сировиною та аграрною продукцією

Єврокомісія запропонувала подальші кроки щодо посилення ролі єдиної європейської валюти в мінливому світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням план, оприлюднений на сайті Єврокомісії.

Пропозиції стосуються розширення ролі євро у розрахунках за енергоресурси (нафта, нафтопродукти, газ), сировина (метали і корисні копалини) та аграрну продукцію, а також на транспорті і в промисловості.

Як наголошується в релізі, незважаючи на те, що європейські компанії є як великими покупцями, так і з великими виробниками, вони використовують для розрахунків долар на ключових стратегічних ринках, а часто навіть між собою. Через це вони валютні ризики і політичні ризики, які безпосередньо впливають на операції в доларах.

"Більш широке глобальне використання євро знизить витрати і ризики для європейського бізнесу, а також знизить процентні ставки, які платять домашні господарства", - йдеться в документі.

У Єврокомісії зазначають, що посилення ролі євро буде сприяти цілі створення Енергетичного союзу, який забезпечить безпеку країн ЄС.

Як зазначив єврокомісар з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс, "євро - молода, але успішна валюта". "Прийшов час для подальшого розвитку його глобальної ролі. Євро повинен відображати політичну, економічну і фінансову вагу єврозони і підтримувати збалансований, заснований на правилах міжнародний політичний і економічний порядок", - додав він.

Нагадаємо, 4 грудня міністри фінансів країн єврозони в ході переговорів в Брюсселі досягли угоди про реформу європейського валютного союзу. Як повідомив глава Єврогрупи Маріо Сентено Луїш Рего, реформування стосуватиметься, зокрема, бюджету за планом Франції та Німеччини. Єдиний бюджет єврозони планується сформувати у 2021 році. На даний час в єврозону входять 19 з 28 країн Євросоюзу.

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