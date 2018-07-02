Еврокомиссия начала новое расследование из-за польского закона о Верховном суде

У Польши есть месяц на ответ Еврокомиссии

Европейская комиссия сегодня, 2 июля, начала новое расследование против Польши из-за закона о Верховном суде страны. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что 3 июля 2018 года 27 из 72 судей Верховного суда, которым исполнилось 65 лет, вынуждены уйти в отставку. На пенсию вынужден уйти также первый председатель Верховного суда, срок полномочий которого будет досрочно прекращен.

Так, согласно закону, судьи, которые заранее представили медицинские документы и получили согласие главы государства, могут остаться на своих рабочих местах.

Комиссия считает, что эти меры подрывают принцип независимости судебных органов, в том числе неприкосновенность судей, и, следовательно, Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 Договора о Европейском союзе.

Отметим, что у польского правительства будет один месяц, чтобы ответить на письмо представителей Европейской комиссии. В то же время Комиссия готова продолжить диалог с Польшей по вопросам верховенства права.

Напомним, 10 мая польский Сейм одобрил внесение изменений в Закон о Верховном суде. Изменениями предусматривается, что чрезвычайную жалобу в суд сможет подавать только генеральный прокурор и спикер гражданских прав. Судебных асессоров будет назначать президент, а не, как было ранее, министр юстиции. Зато, против представленной кандидатуры сможет выступить Краевая рада судопроизводства.