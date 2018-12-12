Еврокомиссия начала антимонопольное расследование по Vodafone

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Европейская комиссия обеспокоена тем, что такое поглощение может снизить конкуренцию в Германии и в Чешской Республике

Еврокомиссия начала углубленное расследование по делу о покупке компанией Vodafone активов телекоммуникационной компании Liberty Global's в Германии, Венгрии, Румынии и Чешской Республике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейской Комиссии.

В Еврокомиссии обеспокоены возможным негативным влиянием этой закупки на стремление компаний к развитию сетей следующего поколения и на инвестиции в эту отрасль.

"Европейская комиссия обеспокоена тем, что такое поглощение может снизить конкуренцию в Германии и в Чешской Республике. В частности, в Чехии провайдеры телекоммуникационных услуг могут оказаться отрезанными от вторичного рынка мобильных услуг, интернет-услуг и телевизионных услуг. В Германии такая трансакция может исключить конкуренцию с новыми компаниями, сократить количество игроков на рынке и снизить мотивы Vodafone к конкуренции с операторами, которые остаются на рынке страны", - говорится в сообщении.

Отметим, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компаний "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода.