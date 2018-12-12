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Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо Vodafone

Новини » Політика    12.12.2018 - 22:37
Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо Vodafone
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Європейська комісія занепокоєна тим, що таке поглинання може знизити конкуренцію у Німеччині та у Чеській Республіці

Єврокомісія розпочала поглиблене розслідування у справі про придбання компанією Vodafone активів телекомунікаційної компанії Liberty Global's у Німеччині, Угорщині, Румунії та Чеській Республіці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європейської Комісії.

У Єврокомісії стурбовані можливим негативним впливом цієї закупівлі на вмотивованість компаній до розвитку мереж наступного покоління та на інвестиції у цю галузь.

"Європейська комісія занепокоєна тим, що таке поглинання може знизити конкуренцію у Німеччині та у Чеській Республіці. Зокрема, у Чехії провайдери телекомунікаційних послуг можуть виявитися відрізаними від вторинного ринку мобільних послуг, інтернет-послуг та телевізійних послуг. У Німеччині така трансакція може виключити конкуренцію з новими компаніями, скоротити кількість гравців на ринку та знизити мотиви Vodafone до конкуренції з операторами, які залишаються на ринку країни", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив справу проти компаній "Київстар", Vodafone Україна і lifecell у зв'язку з встановленням чотиритижневого розрахункового періоду.

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