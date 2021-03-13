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Еврокомиссия после критики выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин

Новина українською → Брюссель, Суббота 13 марта 2021 20:37
Еврокомиссия после критики выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин Фото: Еврокомиссия (flickr.com/photosmartinschulz)
Автор: Артур Родивилов

Еврокомиссия согласилась с требованиями некоторых стран Евросоюза распределять вакцины между странами объединения пропорционально численности их населения. Для этого лидерам стран-участницам придется достигнуть соглашения по этому вопросу.

Об этом говорится в заявлении комиссии в ответ на письмо лидеров государств ЕС.

Там также подчеркнули, что распределение происходит "в соответствии с предварительными соглашениями".

"Распределение доз вакцин в рамках предварительных соглашений о закупках осуществляется на основе прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями ряда государств-членов о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин является распределение пропорционально численности населения страны", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, Болгария, Австрия, Словения, Латвия и Чехия обратились к Брюсселю с призывом провести саммит о неравномерном распределении вакцин.

Ранее в ВОЗ завили, что из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.

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