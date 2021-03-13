Пять стран требуют от ЕС обсудить несправедливое распределение вакцин

Лидеры пяти стран ЕС призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения "справедливого" распределения вакцин в блоке. Они настаивают, что при существующей системе к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказал в пятницу предположение, что некоторые члены ЕС, возможно, заключили "секретные соглашения" с производителями вакцин о получении большего количества доз, чем требуется по общеевропейским соглашениям.

В пятницу Курц и главы правительств еще четырех стран ЕС направили письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского союза Шарлю Мишелю, в котором говорится, что фармацевтические компании поставляют вакцины в государства-члены не на равных условиях.

"Если такая система сохранится, к лету возникнет и усилится огромное неравенство между странами - некоторые могут получить коллективный иммунитет через несколько недель, а другие сильно отстанут. Поэтому мы призываем как можно скорее обсудить этот важный вопрос среди глав государств", - добавили главы правительств.