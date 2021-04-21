Еврокомиссия хочет ограничить использование искусственного интеллекта

В частности, Еврокомиссия предложила правила и меры, призванные превратить Европу в глобальный центр безопасного искусственного интеллекта, минимизировав риски для европейских ценностей.

"С помощью этих знаковых правил ЕС возглавляет разработку новых глобальных норм, которые обеспечат доверие к искусственному интеллекту. Устанавливая стандарты, мы можем проложить путь к этичным технологиям во всем мире и гарантировать, чтобы ЕС остался конкурентоспособным на этом пути", - заявила исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия описывает свой проект как "первую в истории правовую базу по искусственному интеллекту" и прилагает скоординированный план действий государств-членов ЕС.

В Еврокомиссии уверены, что это в сочетании гарантирует безопасность и основные права граждан и предприятий, одновременно способствуя внедрению ИИ, инвестициям и инновациям.

Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надежности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Еврокомиссия считает неприемлемым использование ИИ в "приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю" и системы "социального рейтинга".

Среди "высокорисковых" способов использования ИИ, Еврокомиссия называет, например:

автоматическую оценку результатов экзамена;

применение ИИ в роботизированной хирургии;

кредитный скоринг;

оценку достоверности доказательств в суде;

программное обеспечение для найма сотрудников;

использование алгоритмов при проверке документов.

После принятия Европарламентом эти правила будут напрямую применяться на всей территории ЕС. Параллельно ЕК продолжит сотрудничество с государствами-членами ЕС в реализации мер, объявленных в Скоординированном плане.