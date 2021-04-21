Єврокомісія хоче обмежити використання штучного інтелекту

Зокрема, Єврокомісія запропонувала правила і заходи, покликані перетворити Європу в глобальний центр безпечного штучного інтелекту, мінімізувавши ризики для європейських цінностей.

"За допомогою цих знакових правил ЄС очолює розробку нових глобальних норм, які забезпечать довіру до штучного інтелекту. Встановлюючи стандарти, ми можемо прокласти шлях до етичних технологій у всьому світі і гарантувати, щоб ЄС залишився конкурентоспроможним на цьому шляху", - заявила виконавчий заступник голови Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Єврокомісія описує свій проект як "першу в історії правову базу зі штучного інтелекту" і докладає скоординований план дій держав-членів ЄС.

У Єврокомісії впевнені, що це в поєднанні гарантує безпеку і основні права громадян і підприємств, одночасно сприяючи впровадженню ШІ, інвестиціям та інноваціям.

Згідно з пропозицією регулятора, щоб потрапити на ринок, технології повинні відповідати вимогам безпеки, точності, надійності, відкритості користувачам і регуляторам, якості даних та інших.

Єврокомісія вважає неприйнятним використання ШІ в "додатках, які маніпулюють поведінкою людини, щоб обійти його волю "і системи" соціального рейтингу".

Серед "високоризикових" способів використання ШІ, Єврокомісія називає, наприклад:

автоматичну оцінку результатів іспиту;

застосування штучного інтелекту в роботизованій хірургії;

кредитний скоринг;

оцінку достовірності доказів у суді;

програмне забезпечення для найму співробітників;

використання алгоритмів при перевірці документів

Після прийняття Європарламентом ці правила будуть безпосередньо застосовуватися на всій території ЄС. Паралельно ЄК продовжить співпрацю з державами-членами ЄС у реалізації заходів, оголошених у Скоординованому плані.