Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca. Причина в проблеме с доставкой вакцины от коронавируса .

Об этом сообщает Politico .

Комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, сообщают источники издания.

Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам - членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

На этой неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства, сообщает Politico.