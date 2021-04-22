Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca. Причина в проблеме с доставкой вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Politico.
Комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, сообщают источники издания.
Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам - членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.
На этой неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства, сообщает Politico.
Напомним, издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Также агенство Reuters писало, что ЕС заблокировал поставки 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca в Австралию.