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Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico

Автор: Анастасія Рокитна

Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Причина в проблемі з доставкою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

Комісія підняла це питання на зустрічі представників країн співтовариства в середу, в ході якої більшість заявили про намір підтримати подачу позову проти виробника, повідомляють джерела видання.

Країни скаржаться на провал в поставках обіцяних доз препарату. Суть даного розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам - членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини.

На цьому тижні настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду, повідомляє Politico.

Нагадаємо, видання La Stampa писало, що ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Також агенство Reuters писало, що ЄС заблокував поставки 3,1 млн доз вакцини AstraZeneca в Австралію.

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