Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины

Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

"Заключение Европейской комиссии по кандидатуре Украины в ЕС еще не завершено. Вчера была только дискуссионная встреча между членами комиссии, а мнение будет высказано на заседании коллегии, которое состоится в пятницу", - заявил он.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на несколько чиновников заявило, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.