Єврокомісія ще не сформувала висновок щодо статусу кандидата для України

Європейська комісія поки не сформувала остаточну думку щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це заявив прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

"Висновок Європейської комісії щодо кандидатури України в ЄС ще не завершено. Вчора була тільки дискусійна зустріч між членами комісії, а думка буде висловлена на засіданні колегії, яке відбудеться в п'ятницю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на кілька чиновників заявило, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС.

Раніше стало відомо, що Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.