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Еврокомиссия 13 мая представит план открытия границ и туризма в ЕС

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 12:14
Еврокомиссия 13 мая представит план открытия границ и туризма в ЕС
Иллюстративное фото (csamir.com)

Еврокомиссия будет рекомендовать трехэтапный подход к открытию границ между государствами-членами ЕС

Завтра, 13 мая, Европейская комиссия представит план, по которому будут открывать границы и восстановит свою деятельность туристический бизнес в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, Европейская комиссия будет рекомендовать трехэтапный подход к открытию границ между государствами-членами ЕС. Так, агентство по борьбе с заболеваниями (ECDC) будет предоставлять данные регионов, где наблюдается низкий уровень заражения коронавирусом, чтобы можно было отказаться от карантинных ограничений в пределах Шенгенской зоны.

Кроме того, в проекте говорится и о том, что путешественники смогут ознакомиться с интерактивной картой, в которую войдут новейшие меры пограничного контроля, меры и условия поездки. Идея заключается в том, чтобы позволить людям планировать поездки более эффективно и даже избегать путешествий. Вместе с тем, в нем поднимается вопрос о дорожных ваучерах и возврате денежных средств.

Как отмечается, стратегия Комиссии все еще может измениться и будет обсуждаться высокопоставленными должностными лицами позднее сегодня.

Напомним, в принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина будет ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.

Теги Новости Украины ЕврокомиссиятуризмграницаКоронавирус
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