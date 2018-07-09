В Еврокомиссии заявили о возможном создании набсовета Фонда энергоэффективности в 2018 году

В еврокомиссии отметил успех работы Украины над запуском Фонда энергоэффективности

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович на 20-м саммите "Украина-ЕС" отметил успех работы правительства Украины над запуском Фонда энергоэффективности. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович отметил успех нашей работы над запуском Фонда энергоэффективности", - сообщил он.

По словам Зубко, Шефчович отметил, что уже в этом году возможно создание Наблюдательного совета Фонда и его старт.

Напомним, 23 мая Кабинет министров Украины утвердил порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".