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В Еврокомиссии заявили о возможном создании набсовета Фонда энергоэффективности в 2018 году

НовостиЭнергетика    09.07.2018 - 15:43
Фото (twitter.com/ZubkoGennadiy)
Фото (twitter.com/ZubkoGennadiy)

В еврокомиссии отметил успех работы Украины над запуском Фонда энергоэффективности

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович на 20-м саммите "Украина-ЕС" отметил успех работы правительства Украины над запуском Фонда энергоэффективности. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович отметил успех нашей работы над запуском Фонда энергоэффективности", - сообщил он.

По словам Зубко, Шефчович отметил, что  уже в этом году возможно создание Наблюдательного совета Фонда и его старт.

Напомним, 23 мая  Кабинет министров Украины утвердил порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

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Теги публикации: Еврокомиссия, Геннадий Зубко, Фонд энергоэффективности  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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