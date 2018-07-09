У Єврокомісії заявили про можливе створення наглядової ради Фонду енергоефективності в 2018 році

У єврокомісії відзначив успіх роботи України над запуском Фонду енергоефективності

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович на 20-му саміті "Україна-ЄС" відзначив успіх роботи уряду України над запуском Фонду енергоефективності. Про це Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович відзначив успіх нашої роботи над запуском Фонду енергоефективності", - повідомив він.

За словами Зубка, Шефчович зазначив, що вже в цьому році можливе створення Наглядової ради Фонду та його старт.

Нагадаємо, 23 травня Кабінет міністрів України затвердив порядок обрання, призначення та звільнення членів наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності".