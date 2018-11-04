В Еврокомиссии призвали наказать причастных к смерти Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Еврокомиссар призвал наказать причастных к смерти Гандзюк

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан призвал Украину привлечь к ответственности причастных к смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомисара в Twitter.

"Очень опечален новостью об уходе из жизни невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновные в этом порочном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли обращены к ее семье и друзьям", - заявил Хан.

Ранее сообщалось что полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.