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У Єврокомісії закликали покарати причетних до смерті Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 16:06
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Єврокомісар закликав покарати причетних до смерті Гандзюк

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан закликав Україну притягнути до відповідальності причетних до смерті української активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісара Twitter.

"Дуже засмучений новиною про відхід з життя неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Напади на цивільних активістів неприйнятні. Винні в цьому порочному злочині повинні бути притягнуті до суду. Мої думки звернені до її родині і друзів", - заявив Хан.

У Єврокомісії закликали покарати причетних до смерті Гандзюк

Раніше повідомлялося, що поліція перекваліфікувала кримінальну справу, за якою розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, херсонська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

У поліції підтвердили смерть Гандзюк Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк
Новини України Катерина Гандзюк
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