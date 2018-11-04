У Єврокомісії закликали покарати причетних до смерті Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Єврокомісар закликав покарати причетних до смерті Гандзюк

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан закликав Україну притягнути до відповідальності причетних до смерті української активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісара Twitter.

"Дуже засмучений новиною про відхід з життя неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Напади на цивільних активістів неприйнятні. Винні в цьому порочному злочині повинні бути притягнуті до суду. Мої думки звернені до її родині і друзів", - заявив Хан.

Раніше повідомлялося, що поліція перекваліфікувала кримінальну справу, за якою розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, херсонська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.