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В Еврокомиссии отреагировали на решение Кабмина по анбандлингу "Нафтогаза"

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Шевчович приветствует решение украинского правительства

В Еврокомиссии отреагировали на вчерашнее решение Кабинета министров по анбандлингу НАК "Нафтогаза". Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович в Twitter.

Шевчович приветствует решение украинского правительства.

"Полным ходом с министром энергетики Украины Оржелом предметная дискуссия начинается с того дня, когда начались трехсторонние газовые переговоры. Мы приветствуем существенный прогресс в разделении НАК "Нафтогаз Украины", как важного элемента успешного исхода трехсторонних переговоров", - сказал он.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины утвердил анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца года. По словам Оржеля, у Украины есть все элементы, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа (согласно европейским требованиям) с российской стороной.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

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