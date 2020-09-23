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В Еврокомиссии объявили о новой стратегии ЕС по миграции

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новой стратегии Евросоюза в отношении миграции и предоставления убежища. Прежние рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

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Об этом сообщает Associated Press.

"Пакт Европейской комиссии по миграции и убежища, который мы сегодня представляем, предлагает новый старт. Необходимо найти равновесие между многочисленными справедливыми интересами. Мы хотим уважать наши ценности и одновременно принять вызов глобализации", - сказала фон дер Ляен.

Она настояла на доверии между государствами-членами ЕС и обеспечении доверия граждан союза.

"Пакт отражает эту проблематику во всей ее сложности. Он охватывает все аспекты миграции: управление границами, проверку мигрантов, (социальную) интеграцию, возвраты (в страны исхода) и отношения с нашими внешними партнерами", - добавила председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен отметила, что учитывается разница в том миграционном давлении, которое оказывается на границах различных государств, и вопрос ставится в плане того, как в рамках солидарности одни государства-члены должны помогать другим.

Напомним, ранее Европейский союз официально объявил о введение новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.

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