В Еврокомиссии обеспокоены переходом стратегических объектов ЕС под контроль Китая

Комиссар Европейского Союза по бюджету Гюнтер Эттингер выступает против перехода объектов европейской инфраструктуры под контроль Китая. Об этом он заявил в воскресенье журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Заявление Эттингера прозвучало на фоне решения Италии о расширении сотрудничества с Китаем, в том числе согласия на китайские инвестиции в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест.

"Я с беспокойством наблюдаю, как в Италии и других европейских странах элементы стратегически важной инфраструктуры - линии электропередач, автобаны или порты - попадают не в европейские, а в китайские руки", - заявил еврокомиссар.

Эттингер считает, что власти стран ЕС, допуская подобные случаи, недостаточно защищают национальные и европейские интересы, и предложил подумать над разработкой механизма европейского права вето.

"Можно подумать о введении европейского права вето или механизма одобрения сделок, осуществляемого через Еврокомиссию", - заявил еврокомиссар.

Ранее проект поддержку Италией китайского проекта по созданию так называемого "Нового шелкового пути" раскритиковал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Напомним, Европейский союз намерен отказать США в просьбе не сотрудничать с китайской компанией Huawei для внедрения сетей 5G.