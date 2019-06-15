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В Еврокомиссии назвали примеры дезинформации РФ на выборах в Европарламент

Новости » Политика    15.06.2019 - 09:08
В Еврокомиссии назвали примеры дезинформации РФ на выборах в Европарламент
Иллюстративное фото (European Parliament))

Пророссийские издания и аккаунты в соцсетях публиковали фейковую аналитику

Еврокомиссары по вопросам юстиции Вера Юрова и по безопасности Джулиан Кинг в Брюсселе представили отчет о том, как Российская Федерация пыталась повлиять на выборы в Европарламент, которые прошли 26 мая 2019 года, и привели примеры российской дезинформации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"В Польше Sputnik - давайте будем вежливыми и назовем его "прокремлевским агентством" - распространял недостоверные сообщения о том, что ЕС якобы сделал Польшу беднее, чем во времена коммунизма", - заявил Кинг.

Также еврокомиссар рассказал, что издание распространяло историю о том, что президент Франции Эммануэль Макрон будто хочет исключить из ЕС несколько нынешних государств-членов, что должно было бы показать, что некоторые страны точно не смогут вступить в Евросоюз.

Другим примером стал фейковый аккаунт в Twitter и пророссийская группа в Facebook, которая распространяла "аналитический доклад", в котором утверждалось, что ЕС имеет нацистское происхождение. Кинг добавил, что Рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" опубликовала большой список примеров российской дезинформации. От начала 2019 года они выявили и задокументировали почти тысячу подобных случаев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ пыталась вмешаться в выборы в Европарламент. В отчете Еврокомиссии сообщается, что собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их преимущества

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