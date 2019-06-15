В Єврокомісії назвали приклади дезінформації РФ на виборах до Європарламенту

Ілюстративне фото ((European Parliament))

Проросійські видання та акаунти у соцмережах публікували фейкову аналітику

Єврокомісари з питань юстиції Вера Юрова і з безпеки Джуліан Кінг у Брюсселі представили звіт про те, як Російська Федерація намагалась вплинути на вибори до Європарламенту, які пройшли 26 травня 2019 року, й навели приклади російської дезінформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"У Польщі Sputnik - давайте будемо чемними і назвемо його "прокремлівським агентством" - поширював недостовірні повідомлення про те, що ЄС нібито зробив Польщу біднішою, ніж за часів комунізму" - заявив Кінг.

Також єврокомісар розповів, що видання поширювало історію про те, що президент Франції Еммануель Макрон ніби хоче виключити з ЄС кілька нинішніх держав-членів, що мало б показати, що деякі країни точно не зможуть вступити до Євросоюзу.

Іншим прикладом став фейковий акаунт у Twitter та проросійська група у Facebook, яка поширювала "аналітичну доповідь" в якій стверджувалось, що ЄС має нацистське походження. Кінг додав, що Робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" опублікувала великий список прикладів російської дезінформації. Від початку 2019 року вони виявили та задокументували майже тисячу подібних випадків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ намагалася втрутитися у вибори в Європарламент. У звіті Єврокомісії повідомляється, що зібрані докази свідчать про продовження послідовної дезінформаційної діяльності російських агентів, спрямованої на придушення явки виборців і надання впливу на їх переваги