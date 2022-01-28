В Еврокомиссии не исключают отключение РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину

Еврокомиссия нее исключает отключение России от SWIFT в случае вторжения ее войск в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, сейчас Евросоюх обсуждает не только остановку "Северного потока-2" в случае вторжения, но и отключение от SWIFT России. По ее мнению, этот шаг должен повлиять на упорство России.

"Когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток-2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не будет убрано", - сказала она.

Она добавила, что Евросоюз обладает значительным экономическим рычагом на Россию. По ее словам, между РФ и ЕС осуществляется около 40% торговли, а также Евросоюз является крупнейшим иностранным инвестором в России - 75% прямых иностранных инвестиций поступает из него.