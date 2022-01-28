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У Єврокомісії не виключають відключення РФ від SWIFT у разі вторгнення в Україну

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Бельгія, П'ятниця 28 січня 2022 04:28
У Єврокомісії не виключають відключення РФ від SWIFT у разі вторгнення в Україну Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Єврокомісія виключає відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

За її словами, зараз Євросоюз обговорює не тільки зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення, але і відключення від SWIFT Росії. На її думку, цей крок має вплинути на завзятість Росії.

"Коли мова йде про санкції, включаючи вбивство обговорюваного трубопроводу "Північний потік-2" і виключення Росії з SWIFT, мережі з високим рівнем безпеки, яка об'єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, - якщо Москва вторгнеться в Україну, зі столу нічого не буде прибрано", - сказала вона.

Вона додала, що Євросоюз володіє значним економічним важелем на Росію. За її словами, між РФ і ЄС здійснюється близько 40% торгівлі, а також Євросоюз є найбільшим іноземним інвестором в Росії - 75% прямих іноземних інвестицій надходить з нього.

Нагадаємо, що США погрожують заморозити "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну. Цей варіант впливу на Кремль США обговорює з європейськими партнерами.

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