В Еврокомиссии довольны прогрессом Украины и ЕС

Юнкер приветствует проведение реформ в Украине

В Европейской комиссии удовлетворены прогрессом Украины и Европейского союза. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Я конечно доволен тем прогрессом, который мы сделали за последние несколько лет. Благодаря лидерству украинского президента мы гораздо продвинулись в процессе реформ, чем за последние 20 лет. Конечно, это заслуга украинских людей, украинского народа, прежде всего великой нации, которая понимает важность решения своей судьбы собственноручно ", - отметил он.

Юнкер подчеркнул отмену безвизового режима между Украиной и Европейским союзом, а также рассказал, что многие украинские компании имеют прочные экономические отношения с Европейским союзом.

Также он сообщил, что если в Украине будут проводить больше реформ, тем лучше будут торговые отношения с Европейским союзом. По его словам, антикоррупционные реформы в Украине также важны для Евросоюза.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко осуществил визит в учреждения Европейского союза для участия в Саммите Украина-Европейский союз.