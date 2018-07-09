У Єврокомісії задоволені прогресом України та ЄС

Юнкер вітає проведення реформ в Україні

В Європейській комісії задоволені прогресом України і Європейського союзу. Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Я, звичайно, задоволений тим прогресом, який ми зробили за останні кілька років. Завдяки лідерству українського президента ми значно просунулися в процесі реформ, ніж за останні 20 років. Звичайно, це заслуга українських людей, українського народу, насамперед великої нації, яка розуміє важливість вирішення своєї долі власноруч ", - зазначив він.

Юнкер підкреслив скасування безвізового режиму між Україною і Європейським союзом, а також розповів, що українські компанії мають міцні економічні відносини з Європейським союзом.

Також він повідомив, що якщо в Україні будуть проводити більше реформ, тим краще будуть торговельні відносини з Європейським союзом. За його словами, антикорупційні реформи в Україні також важливі для Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко здійснив візит до установи Європейського союзу для участі в Саміті Україна-Європейський союз.