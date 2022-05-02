У Еврокомиссии нет данных о желании стран или компаний платить за газ РФ рублями

Комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон не получала информации о желании кого-либо из стран-членов Европейского Союза или европейских компаний рассчитываться рублями за российский газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.
Высший орган исполнительной власти ЕС не имеет данных о тех, кто хотел бы платить за голубое топливо из России в рублях. Эту позицию озвучила еврокомиссар Симсон.
"У Европейской комиссии нет никаких данных о том, что какие-то страны или частные предприятия хотят поступить так", – рассказала она перед встречей министров энергетики стран-членов ЕС.
Еще 31 марта Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях. Покупатели из ЕС должны были открыть рублевые счета в банках РФ для оплаты.
К слову, Евросоюз готов ввести новый пакет санкций против РФ до 9 мая.
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