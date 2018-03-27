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Интервью

Еврокомиссар рассказала, на каких отраслях экономики должна сосредоточиться Украина

НовостиПолитика    27.03.2018 - 13:16
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)
Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)

Украина и Евросоюз должны усилить сотрудничество в ряде сфер

Украина и Евросоюз должны усилить сотрудничество в ряде сфер, в частности в промышленных и отраслевых вопросах. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковская, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень рада тому, что нам удалось достичь за 1,5 года. Это примерно за 20 месяцев. Сегодня состоялись обсуждения о нашем промышленном сотрудничестве. Мы утвердились в том, что нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об Ассоциации по созданию зоны свободной торговли. Мы должны усилить наше сотрудничество в промышленных и отраслевых вопросах", - заявила Беньковская.

По ее словам, Украина и ЕС должны усилить космическое сотрудничество, а также долгосрочное развитие рынка промышленности.

"В частности, мы должны сосредоточиться на таких сферах, как космическое сотрудничество, малые и средние предприятия, кластерное сотрудничество. Также нам нужно развить вместе более долгосрочное видение развития промышленности как в Украине, так и в ЕС. Соответствующие документы были разработаны в ЕС. И мы очень хотим, чтобы Украина тоже была частью этой работы", - добавила она.

Отметим, 27 марта в Киеве проходило пленарное заседание второго Диалога высокого уровня Украина - ЕС в отношении отдельных секторов промышленности, во время которого была презентована стратегия развития промышленного комплекса Украины.

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Теги публикации: Еврокомиссия, промышленность, сотрудничество, Украина -ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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