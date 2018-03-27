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Єврокомісар розповіла, на яких галузях економіки має зосередитись Україна

НовиниПолітика    27.03.2018 - 13:16
Фото: прапори України та ЄС (twitter.com/VGroysman)
Фото: прапори України та ЄС (twitter.com/VGroysman)

Україна та Євросоюз мають посилити співпрацю у низці сфер

Україна та Євросоюз мають посилити співпрацю у низці сфер, зокрема у промислових та галузевих питаннях. Про це повідомила комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, промисловості та підприємництва Ельжбета Беньковська, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дуже радію тому, що нам вдалось досягти за 1,5 року. Це приблизно за 20 місяців. Сьогодні відбулись обговорення щодо нашої промислової співпраці.  Ми утвердилися у тому, що нам потрібно зосередитись на виконанні Угоди про Асоціацію щодо створення зони вільної торгівлі.  Ми маємо посилити нашу співпрацю з промислових та галузевих питань", - заявила Беньковська.

За її словами, Україна та ЄС мають посилити космічну співпрацю, а також довгостроковий розвиток ринку промисловості.

"Зокрема, ми маємо зосередитись на таких сферах як космічна співпраця, малі та середні підприємства, кластерна співпраця. Також нам потрібно розвинути разом більш довгострокове бачення розвитку промисловості як в Україні, так і в ЄС. Відповідні документи були розроблені в ЄС. І ми дуже хочемо, щоб Україна також була частиною цієї роботи", - додала вона.

Зазначимо, 27 березня у Києві проходило пленарне засідання другого Діалогу високого рівня Україна - ЄС щодо окремих секторів промисловості, під час якого була презентована стратегія розвитку промислового комплексу України.

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Теги публікації: Еврокомиссия, промышленность, сотрудничество, Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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