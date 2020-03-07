Еврокомиссар обещал Турции меньше помощи от Евросоюза, чем прежде

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Финподдержка Турции со стороны ЕС для оказания помощи беженцам на турецкой территории будет менее масштабной, чем прежд

Возможная дальнейшая финансовая поддержка Турции со стороны Европейского союза для оказания помощи беженцам на турецкой территории будет значительно менее масштабной, чем прежде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана газете Die Welt.

"Многие школы, детские сады и больницы для беженцев уже построены и не нуждаются в новом финансировании. Поэтому потребности Турции в финансовой помощи уже ниже", - пояснил он.

Еврокомиссар предупредил, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС возможна лишь при выполнении важного условия.

"Мы ожидаем, что шантажистская политика Анкары, выражающаяся в отправке беженцев в направлении ЕС, будет прекращена. Тогда Евросоюз будет принципиально готов и впредь выделять финансовую помощь на поддержку беженцев в Турции", - указал Хан.

Напомним, Хан заявил о готовности Евросоюза оказать дополнительную поддержку Турции с беженцами, если она перестанет использовать мигрантов для шантажа. По словам Хана, в Евросоюзе ожидают окончания политики шантажа Турции, которая отправляет тысячи мигрантов в направлении границ ЕС. Только после этого Брюссель будет готов оказать финансовую помощь для поддержки беженцев в Турции.