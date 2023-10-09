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У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі

Понеділок 09 жовтня 2023 15:09
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У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі Фото: офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Підтримка України з боку Європейської ради не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі 9 жовтня.

Представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ "ніщо і в жодному разі не вплине".

"У цьому не може бути жодного сумніву", - зазначив Мамер.

Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".

Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та "якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті".

За його словами, РФ неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України "все, що відбувається у міжнародній сфері".

"Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", - додав Стано.

Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС 10 жовтня проведуть екстрене засідання через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Раніше аналітик Українського інституту майбутнього в колонці для РБК-Україна пояснив, як ситуація в Ізраїлі вплине на Україну.

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