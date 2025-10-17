В ЄС відповіли, чи пустять Путіна на саміт в Угорщині попри санкції

Санкції не завадять Путіну та Лаврову прибути до ЄС

Як пише видання, речник ЄС Аніта Гіппер заявила, що активи Путіна заморожені, але заборони на його в'їзд до Євросоюзу немає, оскільки плани саміту США-Росія в Угорщині реалізуються.

Також згадується, що ЄС вітає анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це може допомогти встановити мир в Україні.

В Німеччині побачили реакцію Путіна на тиск

Водночас джерело з німецького уряду повідомило виданню, що телефонна розмова між Трампом і Путіним показує - російський президент реагує на тиск щодо серйозних мирних переговорів.

"Він реагує на тиск… Ця телефонна розмова вчора також показала, що це також є наслідком рішень, заснованих на оголошеннях американської сторони", - заявив речник німецького уряду.

Представник ФРН також зазначив, що тиск на російського диктатора щодо серйозних мирних переговорів має бути терміново посилений.

Підготовка до зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті

The Guardian нагадує, що Путін у п'ятницю провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб обговорити майбутній саміт з Дональдом Трампом, повідомив Кремль.

В Москві також кажуть, що Путін проінформував Орбана про свою розмову з Трампом, а угорський прем'єр сказав, що Будапешт "готовий забезпечити необхідні умови для організації саміту".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову та держсекретарю США Марко Рубіо потрібно буде здзвонитись та домовитися про зустріч, щоб вирішити багато питань щодо саміту.

"Є багато питань, потрібно визначити переговорні групи тощо. Тому все буде робитися поетапно, але, звичайно, є воля президентів", - сказав Пєсков у п’ятницю.

Він підкреслив, що саміт справді може відбутися протягом найближчих двох тижнів або трохи пізніше.

"Є загальне розуміння того, що нічого не можна відкладати", - додав Пєсков.