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В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергjінфраструктуру

Фото: в Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергjінфраструктуру (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Єврокомісарка з питань енергетики Карді Сімсон вітає домовленості компаній ДТЕК Ріната Ахметова та виробника турбін VESTAS (Данія) щодо будівництва нової вітрової електростанції на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сімсон.

"Хороші новини для України. VESTAS і ДТЕК оголосили сьогодні в #COP28 про свої плани розширити будівництво спільної вітрової електростанції, неподалік від лінії фронту. Чудовий посил щодо майбутнього. Маю честь бути частиною церемонії підписання", - написала єврокомісарка.

4 грудня ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.

Станція буде працювати повністю в конкурентних умовах, без дії "зеленого тарифу" (державної підтримки).

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Ріната Ахметова довгострокової стратегії компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року та інтеграції в єдиний енергетичний ринок країн Європейського Союзу.

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ДТЕКЕлектроенергія